Почему тюбинг так опасен

В отличие от санок, ледянок, а также картонок и пакетов родом из детства девяностых, тюбы абсолютно неуправляемы и не дают возможностей для маневра. Если на санках- есть возможность "подруливать" ногами или просто скатиться на бок, то надувной круг не позволяет управлять вовсе.

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К тому же при попытках тормозить тюб разворачивает человека затылком вперед, и при столкновении с каким-то препятствием черепно-мозговая травма практически гарантирована. Учитывая то, что тюб моментально развивает скорость до 60 километров в час, риск тяжелой травмы многократно возрастает.

Как безопасно кататься на тюбе

Всем любителям кататься с горки лучше выбрать санки, ледянки или снегокаты – словом, любые приспособления, которые дают возможность для маневров и управления. Пакеты лучше тоже не применять, потому что они легко повреждаются и тогда возможно тяжелое травмирование ягодиц стеклом, проводами и даже ветками.

Если вы все-таки выбрали тюбинг, строго следуйте этим правилам. Все это спасет вашу жизнь и жизнь вашего ребенка: