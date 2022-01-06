Катание на тюбах: правила, которые помогут вернуться домой с целыми костями
Источник:IBO
Ежегодно в Украине фиксируют сотни случаев серьезных травм и даже смерти при катании на тюбе. Объясняем, почему этот вид развлечений является очень опасным, и что делать, чтобы не пострадать.
Почему тюбинг так опасен
В отличие от санок, ледянок, а также картонок и пакетов родом из детства девяностых, тюбы абсолютно неуправляемы и не дают возможностей для маневра. Если на санках- есть возможность "подруливать" ногами или просто скатиться на бок, то надувной круг не позволяет управлять вовсе.
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К тому же при попытках тормозить тюб разворачивает человека затылком вперед, и при столкновении с каким-то препятствием черепно-мозговая травма практически гарантирована. Учитывая то, что тюб моментально развивает скорость до 60 километров в час, риск тяжелой травмы многократно возрастает.
Как безопасно кататься на тюбе
Всем любителям кататься с горки лучше выбрать санки, ледянки или снегокаты – словом, любые приспособления, которые дают возможность для маневров и управления. Пакеты лучше тоже не применять, потому что они легко повреждаются и тогда возможно тяжелое травмирование ягодиц стеклом, проводами и даже ветками.
Если вы все-таки выбрали тюбинг, строго следуйте этим правилам. Все это спасет вашу жизнь и жизнь вашего ребенка:
- Не отпускайте детей кататься самих, особенно маленьких. Детям младше 6 лет лучше вообще не кататься;
- Надевайте защитный шлем сами и объясняйте своим детям, почему это так важно;
- Выбирайте для катания горки на пологих склонах (не более 20 градусов) со специальными бортами;
- Никогда не катайтесь на трассах, не оборудованных бортиками или отвалами по бокам, где есть препятствия: деревья, лестницы;
- Не надувайте тюб выше рекомендуемого давления, это значительно увеличит разгон и максимальную скорость;
- Не садитесь на тюбинг вдвоем, особенно с ребенком на руках;
- Садиться на тюб надо как на стул: откинувшись назад и сгибая ноги в коленях. Крепко держитесь за ручки. Не прыгайте на тюбинг с разгона;
- Никогда не привязывайте тюбинг к машине или снегоходу – при резком торможении вы можете легко оказаться под колесами.