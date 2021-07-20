Согласно исследованию, проведенному Центром глобального развития в США, с января 2020 года по июнь 2021 года от коронавируса умерло на 3–4,7 миллиона больше человек, чем указано в официальных данных.

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Количество смертей в Индии за время пандемии COVID-19 может быть в 10 раз выше, чем официальные цифры,

– отметили специалисты.

Исследование проводилось на основе изучения трех различных источников данных, чтобы охватить полную картину пандемии в Индии.

Реальность катастрофически хуже

Официально от коронавируса в Индии на конец июня 2021 года умерли 400 тысяч людей Реальность, конечно, катастрофически хуже, возможно, погибли миллионы, а не сотни тысяч людей,

– предположили исследователи.

К слову, в отчете также говорится, что то же самое касается и мировых показателей летальности от COVID-19 – количество смертей может точно быть "на порядок больше, чем официальные подсчеты".

Согласно официальной статистике, показатель смертности на душу населения в Индии составляет 0,3, в сравнении с 2 в таких странах, как Великобритания, США и Бразилия, где показатели инфицирования ниже.

Кратко о COVID-19 в Индии