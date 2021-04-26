QazCovid-in, также известная как QazVac – двухвалентная вакцина против коронавируса, которую разработали ученые из Казахстана. Сейчас она проходит третий этап испытаний.
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Разработкой препарата занимались ученые из Государственного научно-исследовательского института. 50 000 доз вакцины уже распределили по стране.
Министр здравоохранения страны Алексей Цой заявил, что чувствует себя хорошо после укола. Он добавил, что в настоящее время правительство проводит переговоры с Турцией по производству будущих партий вакцины.
К слову, Казахстан стал первой иностранной страной, зарегистрировавшей российский препарат "Спутник V". Цой рассказал, что с начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса получил каждый 20-й гражданин Казахстана.
Что известно о казахстанской вакцине против коронавируса
Источник: Радио Азаттык
- Это инактивированная вакцина, которая сделана на основе коронавируса SARS-CoV-2.
- Препарат вводят дважды с интервалом в 21 день.
- В испытаниях казахстанской вакцины участвовало 3 244 добровольца. При этом около полутора тысяч из них получили плацебо.
- Ожидается, что в мае выпустят еще 50 тысяч доз. В будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500 – 600 тысяч доз в месяц.
- Цена одной дозы QazCovid-in составляет 4,7 доллара.