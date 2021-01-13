Министерство здравоохранения Казахстана выдало временную регистрацию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции QazCovid-in.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлибек Асилбеков, пишет издание Informburo.kz.

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Предоставлена временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-in, регистрация выдана 31 декабря на девять месяцев,

– сказал Асилбеков.

Также в стране идут подготовительные работы с российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

"По препарату еще должны представить соответствующее регистрационное досье и в рамках этого постановления от 15 декабря возможна регистрация", – добавил Асилбеков.

В Казахстане, кроме того, идут переговоры по вакцинам от других компаний: Pfizer, Moderna и другие. Пока еще не определен точный объем вакцины, которую правительство будет закупать.

Всего с начала пандемии коронавируса в Казахстане выявили 210 976 больных, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 890 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умерло 2879 человек. 184 тысяч человек выздоровели.

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