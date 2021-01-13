Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от коронавируса
Министерство здравоохранения Казахстана выдало временную регистрацию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции QazCovid-in.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлибек Асилбеков, пишет издание Informburo.kz.
Читайте также Семье погибшего врача Ивана Венжиновича выплатят компенсацию
Предоставлена временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-in, регистрация выдана 31 декабря на девять месяцев,
– сказал Асилбеков.
Также в стране идут подготовительные работы с российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
"По препарату еще должны представить соответствующее регистрационное досье и в рамках этого постановления от 15 декабря возможна регистрация", – добавил Асилбеков.
В Казахстане, кроме того, идут переговоры по вакцинам от других компаний: Pfizer, Moderna и другие. Пока еще не определен точный объем вакцины, которую правительство будет закупать.
Всего с начала пандемии коронавируса в Казахстане выявили 210 976 больных, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 890 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умерло 2879 человек. 184 тысяч человек выздоровели.
Поделиться новостью
-
Новости коронавируса 13 января: сомнительная эффективность вакцины в Украине, "бесславный орешек13 января , 21:22
-
Беспорядки в Вашингтоне: все, что стоит знать о штурме Капитолия в США – фото, видео7 января , 12:41
-
Продлят ли локдаун в Украине после 24 января: ответ главного санитарного врача Ляшко10 января , 18:02