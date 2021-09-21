В Казахстане обнаружили штамм коронавируса Эта

В Казахстане зарегистрировали циркуляцию штамма коронавируса Эта. Этот вариант COVID-19 подтвердили в 77 странах мира.

Так, штамм Эта, впервые обнаруженный в Нигерии, зафиксировали и в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

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По итогам секвенирования 96 образцов в Казахстане установлена циркуляция штаммов Дельта (индийский штамм) – 57 (59,4%), Альфа (британский) – 24 (25%), уханьский коронавирус – 10 (10,4%) и Эта (нигерийский) – 5 (5,2%),

– говорится в сообщении.

На каких территориях Казахстана обнаружили штамм Эта

Эта-вариант зафиксировали в четырех регионах страны:

Карагандинская область,

Мангистауская область,

Павлодарская область,

Нур-Султан.

Что известно о штамме коронавируса Эта

Штамм коронавируса Эта обнаружили в декабре 2020 года. Первых инфицированных обнаружили в Нигерии и Великобритании. В марте Всемирная организация здравоохранения добавила его в свой список вариантов, которые вызывают интерес. Вариант Эта обнаружили в более чем 70 странах, больше всего – в США и Европе.