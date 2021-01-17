Министр иностранных дел Великобритании пообещал каждому совершеннолетнему жителю обеспечить первую дозу вакцины против коронавируса до сентября 2021 года.

Так, вакцина будет предложена только совершеннолетним британцам. Об этом заявил первый государственный секретарь Великобритании и глава МИД Доминик Рааб, пишет издание The Guardian.

Читайте также Количество умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона

Наша цель – предложить всему взрослому населению первую дозу до сентября. Если мы сможем сделать это быстрее, то замечательно, но пока – это нынешние ориентиры,

– заявил Рааб.

Он добавил, что власти имеют договоренности с семи поставщиками препарата. Поэтому страна должна получить 360 миллионов доз вакцины.

Первый государственный секретарь Великобритании также надеется, что правительство сможет ранней весной начать поэтапно снимать ограничительные меры для постепенного возвращения жизни в стране в обычный ритм.

Добавим, 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Тогда правительство приобрело 40 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.



Какие симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала