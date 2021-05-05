Врач подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем. Курпита подчеркнул, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинация.

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Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно,

– рассказал Владимир Курпита.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline