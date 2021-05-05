Врач подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем. Курпита подчеркнул, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинация.
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Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно,
– рассказал Владимир Курпита.
Почему коронавирус мутирует
Источник: Healthline
- Вирусы, особенно РНК-вирусы, постоянно мутируют. То есть от первоначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности. Иногда различные штаммы вируса могут обнаруживаться в одном образце в разный промежуток времени или даже одновременно. Это нормальное явление, ведь в организме вирусы размножаются, развиваются и мутируют таким образом, чтобы выжить.
- Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.
- Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, ведь РНК-вирусы, такие, как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с ДНК вирусами (герпесом, оспой и вирусом папилломы человека).