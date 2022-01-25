Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус. Он также отметил, что прошло уже 2 года с тех пор, как организация объявила COVID-19 глобальной проблемой.

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Он отметил, что с тех пор, как впервые обнаружили Омикрон, сообщили о более 80 миллионах случаев инфицирования. Это больше, чем зарегистрировали за весь 2020 год.

В среднем на прошлой неделе каждые три секунды регистрировалось 100 случаев заболевания, и каждые 12 секунд кто-то умирал от COVID-19,

– сказал Гебрейесус.

Однако пока что "бум заболеваемости" не сопровождался всплеском летальных случаев, хотя смертность растет во всех регионах, особенно в Африке – там наименьший доступ к вакцинам.

Идеальные условия для появления новых штаммов

Глава ВОЗ отметил, что нынешние условия являются идеальными для появления новых штаммов коронавируса. Мир должен признать, что COVID-19 останется с человечеством "в ближайшем будущем, даже если все же удастся побороть острую фазу пандемии в 2022 году".

"Существуют различные сценарии того, как может развиться пандемия и как закончится острая фаза, но опасно предполагать, что Омикрон станет последним вариантом, или что мы приближаемся к финалу (пандемии – 24 канал). Наоборот, везде в мире существуют идеальные условия для появления новых вариантов", – сказал он.

Что может побороть коронавирус

По его словам, коронавирус может перестать быть глобальным кризисом в сфере здравоохранения уже в этом году. Для этого необходимо провакцинировать 70% населения каждой страны к середине года, а также улучшить систему тестирования.

Внимание! Генеральный директор ВОЗ заявил, что в настоящее время 86 государств не смогли выполнить поставленную в прошлом году цель вакцинировать 40% населения. Украины в этом списке нет.

Что известно об Омикроне: кратко

Новый штамм Омикрон начал распространяться осенью 2021 года. Впервые его обнаружили в ЮАР. По данным ВОЗ, Омикрон распространяется быстрее, а эффективность вакцин при взаимодействии с ним – ниже.

Новый штамм коронавируса Омикрон зафиксировали в 17 регионах Украины. Однако пока этот вариант официально не доминирует в стране. Хотя некоторые специалисты считают, что большинство случаев коронавируса в Украине, вероятно, приходятся именно на штамм Омикрон.

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