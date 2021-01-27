COVID-19 диагностируют у каждого 20 украинского медика. Всего смертоносной болезнью болели уже примерно 60 тысяч медицинских работников. Больше всего таких случаев зафиксировали в медучреждениях Киева и Киевской области – там болели почти 10 тысяч медиков.

Источник: Bihus.Info

Если же считать количество тех медиков, которые переболели, на общее количество населения области, то самый высокий уровень заболеваемости медицинского персонала в Черкасской области. Там недуг диагностировали у 275 работников больниц на 100 тысяч случаев.

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Второе место после Черкасщины заняла Тернопольщина – там 264 случая. На третьем месте – Хмельнитчина с 262 случаями. В то же время меньше всего медиков болели на Херсонщине. Там только у 36 человек диагностировали COVID-19.

Справка. По состоянию на ноябрь 2020 года было известно о 236 смертях медиков от COVID-19. Стоит заметить, что эти люди инфицировались именно на работе. Государство обещало выплатить родственникам компенсацию, однако деньги получили лишь члены 21 семьи умерших.

Уровень инфицированности медиков-на уровне 5%.



COVID-19 у украинских медиков / инфографика Bihus.Info

Что известно о средствах защиты для медиков

Риск для медицинского персонала можно уменьшить только в том случае, если он будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. В мае Кабмин выделил на эти нужды 3,9 миллиарда гривен. В Минздраве отметили, что закупки начались ближе к концу 2020 года. Сейчас на эти нужды потратили 3,2 миллиарда гривен.

Журналисты Bihus.Info во время согласования документов получили копии расчетов, которые подписывал министр Максим Степанов. Как отметили расследователи, цены в них были завышены фактически на каждый товар из перечня.