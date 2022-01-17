Детали нового исследования
Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) проверили образцы 176 человек с коронавирусом с помощью специально адаптированного теста, который может определить, активен ли вирус.
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Как работает новый тест
Новый тест отличается от ПЦР-теста, который проверяет наличие вирусных фрагментов и может определить, переболел ли человек недавно вирусом, но не может установить, является ли вирус активным.
Ученые же использовали тест, который показывает положительный результат лишь тогда, когда вирус является потенциально способным к заражению.
Результаты тестирования
Оказалось, 13% людей через 10 дней после инфицирования могут быть заразными, а у некоторых вирус сохранял эту способность до 68 дней.
Сейчас ученые планируют провести масштабные исследования, чтобы получить больше информации о способности людей передавать вирус.
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