Каждый десятый больной COVID заразен для других дольше, чем считали ранее

Каждый десятый больной COVID-19, может быть заразным для других даже через 10 дней карантина. Это дольше, чем считали раньше.

Детали нового исследования

Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) проверили образцы 176 человек с коронавирусом с помощью специально адаптированного теста, который может определить, активен ли вирус.

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Как работает новый тест

Новый тест отличается от ПЦР-теста, который проверяет наличие вирусных фрагментов и может определить, переболел ли человек недавно вирусом, но не может установить, является ли вирус активным.

Ученые же использовали тест, который показывает положительный результат лишь тогда, когда вирус является потенциально способным к заражению.

Результаты тестирования

Оказалось, 13% людей через 10 дней после инфицирования могут быть заразными, а у некоторых вирус сохранял эту способность до 68 дней.

Потенциально заразные больные не имеют никаких особых симптомов, что может представлять риск распространения COVID-19. А потому, новые тесты могут помочь в преодолении пандемии. Таким образом срок изоляции корректировать можно будет индивидуально.

Сейчас ученые планируют провести масштабные исследования, чтобы получить больше информации о способности людей передавать вирус.

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