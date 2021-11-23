Каждый из нас либо привьется, либо переболеет, либо умрет, – в Германии выдвинули предупреждение

Сейчас в Германии продолжается четвертая волна пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал невакцинированных немцев делать прививки против болезни.

В последние недели в Германии наблюдается значительный рост заболеваемости. По словам министра здравоохранения страны, "до конца зимы каждый из нас либо привьется, либо переболеет, либо умрет".

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Он заявил об этом во время пресс-конференции по вакцинации против COVID-19, которая состоялась 22 ноября.

Ситуация с коронавирусом в Германии:

За минувшие выходные в стране зарегистрировали около 30 000 новых больных коронавирусом, что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе.

Между тем, без прививок в стране остается треть населения. Полностью иммунизировано около 68% населения.

В целом в Германии самые медленные темпы вакцинации против коронавируса в ЕС. Многие люди подделывают документы.

Меркель назвала ситуацию с заболеваемостью в Германии "крайне драматичной". Она просит ужесточить карантин для 16 федеральных земель уже на этой неделе.

Йенс Шпан предупредил, что новый вариант Дельта очень заразен. Поэтому Минздрав Германии настоятельно рекомендует вакцинацию.

Вакцинацию могут сделать обязательной

Правительство Германии планирует поднять показатель вакцинации населения минимум до 75%. Некоторые политики в Германии предположили, что стране, возможно, придется рассмотреть вопрос обязательной вакцинации, которую уже ввели в соседней Австрии.