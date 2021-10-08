Сегодня во всем мире каждый седьмой подросток в возрасте 10 – 19 лет живет с диагностированным психическим расстройством. Не менее 46 тысяч из них погибают от суицида, который входит в пятерку основных причин смертности в этой возрастной группе.

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Влияние пандемии на психическое здоровье детей

Пандемия наложила серьезный отпечаток на психическое здоровье детей: карантины, дистанционное обучение, ограничение плановой медицинской помощи значительно ухудшили ситуацию, считают эксперты. Опрос среди молодежи 15 – 24 лет в 21 стране показал, что в среднем каждый пятый подросток чувствует себя подавленно и мало заинтересован в том, чтобы чем-то заниматься.

Кроме того, минимум каждый седьмой ребенок во всем мире непосредственно пострадал от карантинных мероприятий, а более 1,6 миллиарда детей – от потери образования.

Проблемы с учебой, нарушение режима дня, тревога за здоровье и финансовое благополучие семьи только ухудшают психическое здоровье подрастающего поколения. Так, по данным онлайн-опроса, проведенного в Китае в начале пандемии, около трети подростков постоянно испытывают страх или беспокойство.

Нехватка финансирования

Но вместе с тем по-прежнему сохраняется огромный разрыв между потребностями в сфере психического здоровья и государственным финансированием этой важной отрасли медицины, подчеркивается в докладе. Сегодня во всем мире на охрану психического здоровья граждан выделяется не более 2% бюджетных средств на здравоохранение.

Каждый год депрессия уносит жизни сотни тысяч людей на планете. По последним данным исследователей, доля людей, страдающих хронической депрессией в Европейском союзе выросла.