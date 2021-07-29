Что известно об исследованиях
Когортное исследования начали еще с 1970 года. Ученые периодически отслеживали жизни примерно 17 тысяч людей, рожденных в Англии, Шотландии и Уэльсе за одну неделю.
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Почти 8000 из них впоследствии опросили. Выяснилось, что 34% из них в возрасте 46 – 48 лет имели два или более хронических проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление и психические расстройства.
Чаще всего регистрировали такие проблемы со здоровьем:
- проблемы с алкоголем – 26%;
- периодические проблемы со спиной – 21%;
- проблемы с психическим здоровьем – 19%;
- высокое кровяное давление – 16%;
- артрит, диабет 2 типа и астма или бронхит.
Ведущий исследователь, доктор Давид Гондек сказал, что был удивлен и обеспокоен, увидев, сколько из них имеют проблемы со здоровьем, пока они "еще относительно молоды".
Значительная часть населения уже страдает от многочисленных длительных проблем с физическим и психическим здоровьем в свои 40 лет,
– отметил он.
Ученый подчеркнул, что это не хорошая перспектива для старения населения.
Сопутствующие проблемы
- Кроме этого, диабет и высокое кровяное давление чаще встречались среди людей, страдающих ожирением.
- Люди с более бедной среды или те, кто страдал психическими заболеваниями в подростковом возрасте, также чаще болели.
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Решение проблемы
Исследователи предполагают, что целенаправленные меры в области здравоохранения в детском и подростковом возрасте могут улучшить результаты будущих поколений.
Поэтому, эксперты советуют, что в любом промежутке жизни, правильное питание, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения и регулярные физические упражнения могут предотвратить дальнейшее развитие проблем со здоровьем.