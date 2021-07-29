Каждый третий человек среднего возраста имеет хронические проблемы со здоровьем: перечень

Примерно каждый третий человек в возрасте от 40 лет имеет многочисленные хронические проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствует длительное британское исследование.

Что известно об исследованиях

Когортное исследования начали еще с 1970 года. Ученые периодически отслеживали жизни примерно 17 тысяч людей, рожденных в Англии, Шотландии и Уэльсе за одну неделю.

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Почти 8000 из них впоследствии опросили. Выяснилось, что 34% из них в возрасте 46 – 48 лет имели два или более хронических проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление и психические расстройства.

Чаще всего регистрировали такие проблемы со здоровьем:

проблемы с алкоголем – 26%;

периодические проблемы со спиной – 21%;

проблемы с психическим здоровьем – 19%;

высокое кровяное давление – 16%;

артрит, диабет 2 типа и астма или бронхит.

Ведущий исследователь, доктор Давид Гондек сказал, что был удивлен и обеспокоен, увидев, сколько из них имеют проблемы со здоровьем, пока они "еще относительно молоды".

Значительная часть населения уже страдает от многочисленных длительных проблем с физическим и психическим здоровьем в свои 40 лет,

– отметил он.

Ученый подчеркнул, что это не хорошая перспектива для старения населения.

Сопутствующие проблемы

Кроме этого, диабет и высокое кровяное давление чаще встречались среди людей, страдающих ожирением .

. Люди с более бедной среды или те, кто страдал психическими заболеваниями в подростковом возрасте, также чаще болели.

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Решение проблемы

Исследователи предполагают, что целенаправленные меры в области здравоохранения в детском и подростковом возрасте могут улучшить результаты будущих поколений.

Поэтому, эксперты советуют, что в любом промежутке жизни, правильное питание, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения и регулярные физические упражнения могут предотвратить дальнейшее развитие проблем со здоровьем.