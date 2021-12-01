Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 1 декабря также сообщил, что в прошлом году в Украине ВИЧ-инфекцию обнаружили уже на стадии СПИДа у более 30% инфицированных.
Внимание Ляшко объяснил высокие показатели смертности от COVID-19
Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине является второй по величине среди стран Восточной Европы и Центральной Азии,
– отметил Виктор Ляшко.
Заболеваемость ВИЧ снижается
Больше всего вирус распространен в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Донецкой областях.
В прошлом году 2,5 миллиона человек обследовались на ВИЧ. У 19 тысяч был обнаружен вирус, а 18 тысяч начали лечение.
В то же время благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии заболеваемость ВИЧ стабильно снижается.
За последние 5 лет количество смертей от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, уменьшилось втрое. Но, к сожалению, в прошлом году 2,5 тысячи человек с ВИЧ умерли,
– говорит министр.
Основная причина – поздняя диагностика болезни.
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Протестироваться на ВИЧ можно:
- у семейного врача;
- в любом учреждении здравоохранения, которое предоставляет услуги в рамках Программы медицинских гарантий;
- и в пунктах тестирования неправительственных организаций.