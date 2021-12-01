Каждый третий не знает о своем диагнозе: сколько украинцев живут с ВИЧ

В Украине около 257 тысяч человек инфицированы вирусом иммунодефицита человека. При этом каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 1 декабря также сообщил, что в прошлом году в Украине ВИЧ-инфекцию обнаружили уже на стадии СПИДа у более 30% инфицированных.

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Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине является второй по величине среди стран Восточной Европы и Центральной Азии,

– отметил Виктор Ляшко.

Заболеваемость ВИЧ снижается

Больше всего вирус распространен в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Донецкой областях.

В прошлом году 2,5 миллиона человек обследовались на ВИЧ. У 19 тысяч был обнаружен вирус, а 18 тысяч начали лечение.

В то же время благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии заболеваемость ВИЧ стабильно снижается.

За последние 5 лет количество смертей от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, уменьшилось втрое. Но, к сожалению, в прошлом году 2,5 тысячи человек с ВИЧ умерли,

– говорит министр.

Основная причина – поздняя диагностика болезни.

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Протестироваться на ВИЧ можно: