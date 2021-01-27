По всему миру поступают новые данные о том, что коронавирус поражает центральную нервную систему, что вызывает нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой. Согласно новому исследованию, в группе риска тяжелых последствий оказываются даже те, кто легко перенес COVID-19.

Источник: medRxiv

Как происходило исследование

Ученые Оксфордского Университета проанализировали медицинские карты 236 379 американцев, у которых был подтвержден COVID-19. В выборку попали как амбулаторные пациенты, то есть с легким течением заболевания, так и те, кому нужна была госпитализация.

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Специалисты сравнили динамику состояния их здоровья с группой пациентов, у которых в течение 2020 года диагностировали грипп и другие инфекции дыхательных путей.

В исследовании учитывались такие факторы, как возраст, пол, раса, сопутствующие заболевания, в том числе психические, а также уровень дохода и доступ к медицинским услугам. Анализ данных показал, что по крайней мере 33,6% пациента страдают от психических или неврологических расстройств в течение шести месяцев после перенесенного COVID-19.

Влияние коронавируса

В основном это были депрессия, тревожное расстройство, инсульт, внутричерепное кровотечение, симптомы деменции. У 13% переболевших эти состояния диагностируются впервые. Авторы исследования выяснили также, что риск развития этих заболеваний после других респираторных инфекций значительно ниже.

В группе риска оказались люди, перенесшие COVID-19 с тяжелыми осложнениями, в первую очередь – с энцефалопатией. Это состояние, при котором изменяются ткани мозга, что приводит к нарушению его функции. Но даже у пациентов, перенесших легкое течение коронавируса, вероятность столкнуться с такими последствиями значительно выше по сравнению с теми, кто переболел гриппом или другими заболеваниями дыхательных путей.