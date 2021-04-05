Каждый житель Англии дважды в неделю сможет бесплатно сделать тест на COVID-19
Британское правительство пообещало предоставить бесплатный доступ к быстрому тестированию на COVID-19 дважды в неделю для каждого жителя Англии. Это для того, чтобы эффективно и быстро выявлять и изолировать бессимптомных носителей.
Источник:Sky News
Каждый третий инфицированный коронавирусом не имеет симптомов, поэтому может быть распространителем инфекции даже не подозревая об этом. Правительство Великобритании предложило Англии предоставлять бесплатные COVID-тесты дважды в неделю каждому жителю страны.
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Пока предложение актуально только для Англии. Администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии примут собственные решения.
Кроме этого, уже в эту пятницу 9 апреля в Англии развернут большую маркетинговую кампанию, которая будет поощрять людей принимать предложение тестирования.
Как можно будет сделать тест
- Тесты будут доступны через службу заказа на дом, которая позволит людям заказывать тесты в интернете;
- Программы тестирования будут проходить на рабочем месте, дома, в школах и колледжах;
- Будут тестировать отдельные общины, которые предлагают все местные органы власти;
- Отбор образцов для ПЦР-тестирования будет происходить на специальных участках в течение определенных периодов сбора тестов;
Также появится такая услуга, как "аптечный сбор". Люди старше 18 лет без симптомов смогут посетить местную аптеку и взять коробку из 7 экспресс-тестов, которые дважды в неделю используют дома.
О новых возможностях тестирования сообщили за несколько дней до того, как вступит в силу следующая фаза дорожной карты выхода из локдауна Бориса Джонсона.
Пабы и рестораны смогут обслуживать клиентов на открытых площадках, а парикмахерские, магазины второй необходимости и тренажерные залы и центры досуга откроются с 12 апреля.
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