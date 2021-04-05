Британское правительство пообещало предоставить бесплатный доступ к быстрому тестированию на COVID-19 дважды в неделю для каждого жителя Англии. Это для того, чтобы эффективно и быстро выявлять и изолировать бессимптомных носителей.

Каждый третий инфицированный коронавирусом не имеет симптомов, поэтому может быть распространителем инфекции даже не подозревая об этом. Правительство Великобритании предложило Англии предоставлять бесплатные COVID-тесты дважды в неделю каждому жителю страны.

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Пока предложение актуально только для Англии. Администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии примут собственные решения.

Кроме этого, уже в эту пятницу 9 апреля в Англии развернут большую маркетинговую кампанию, которая будет поощрять людей принимать предложение тестирования.

Как можно будет сделать тест

Тесты будут доступны через службу заказа на дом, которая позволит людям заказывать тесты в интернете;

Программы тестирования будут проходить на рабочем месте, дома, в школах и колледжах;

Будут тестировать отдельные общины, которые предлагают все местные органы власти;

Отбор образцов для ПЦР-тестирования будет происходить на специальных участках в течение определенных периодов сбора тестов;

Также появится такая услуга, как "аптечный сбор". Люди старше 18 лет без симптомов смогут посетить местную аптеку и взять коробку из 7 экспресс-тестов, которые дважды в неделю используют дома.

О новых возможностях тестирования сообщили за несколько дней до того, как вступит в силу следующая фаза дорожной карты выхода из локдауна Бориса Джонсона.

Пабы и рестораны смогут обслуживать клиентов на открытых площадках, а парикмахерские, магазины второй необходимости и тренажерные залы и центры досуга откроются с 12 апреля.