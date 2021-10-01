Больных стало больше: актуальная статистика
За это же время в больницы госпитализировали 2 637 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 172 пациента. Зато выздоровели – 3 264 человека.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской и Запорожской областях.
Темпы тестирования
За сутки протестовали почти 132,5 тысяч человек, в том числе:
- методом ПЦР – 89 002 человека;
- методом ИФА – 10 265 человек;
- экспресс-тестами – 33 178 человек.
Всего провели 12 875 426 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам
- Киев – 599 случаев;
- Винницкая область – 200 случаев;
- Волынская область – 325 случаев;
- Днепропетровская область – 725 случаев;
- Донецкая область – 745 случаев;
- Житомирская область – 375 случаев;
- Закарпатская область – 109 случаев;
- Запорожская область – 770 случаев;
- Ивано-Франковская область – 301 случай;
- Киевская область – 413 случаев;
- Кировоградская область – 73 случая;
- Луганская область – 485 случаев;
- Львовская область – 794 случая;
- Николаевская область – 327 случаев;
- Одесская область – 696 случаев;
- Полтавская область – 342 случая;
- Ровненская область – 445 случаев;
- Сумская область – 454 случая;
- Тернопольская область – 380 случаев;
- Харьковская область – 1 225 случаев;
- Херсонская область – 479 случаев;
- Хмельницкая область – 607 случаев;
- Черкасская область – 409 случаев;
- Черновицкая область – 566 случаев;
- Черниговская область – 190 случаев.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Вакцинация в Украине
Против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября вакцинировали 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек.
С начала прививочной кампании провакцинировали 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общем провели 12 747 523 прививки.
В течение суток работали:
- 897 мобильных бригад;
- 2 976 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала