Больных стало больше: актуальная статистика

За это же время в больницы госпитализировали 2 637 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 172 пациента. Зато выздоровели – 3 264 человека.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

Темпы тестирования

За сутки протестовали почти 132,5 тысяч человек, в том числе:

  • методом ПЦР – 89 002 человека;
  • методом ИФА – 10 265 человек;
  • экспресс-тестами – 33 178 человек.

Всего провели 12 875 426 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам

  • Киев – 599 случаев;
  • Винницкая область – 200 случаев;
  • Волынская область – 325 случаев;
  • Днепропетровская область – 725 случаев;
  • Донецкая область – 745 случаев;
  • Житомирская область – 375 случаев;
  • Закарпатская область – 109 случаев;
  • Запорожская область – 770 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 301 случай;
  • Киевская область – 413 случаев;
  • Кировоградская область – 73 случая;
  • Луганская область – 485 случаев;
  • Львовская область – 794 случая;
  • Николаевская область – 327 случаев;
  • Одесская область – 696 случаев;
  • Полтавская область – 342 случая;
  • Ровненская область – 445 случаев;
  • Сумская область – 454 случая;
  • Тернопольская область – 380 случаев;
  • Харьковская область – 1 225 случаев;
  • Херсонская область – 479 случаев;
  • Хмельницкая область – 607 случаев;
  • Черкасская область – 409 случаев;
  • Черновицкая область – 566 случаев;
  • Черниговская область – 190 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация в Украине

Против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября вакцинировали 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек.

С начала прививочной кампании провакцинировали 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем провели 12 747 523 прививки.

В течение суток работали:

  • 897 мобильных бригад;
  • 2 976 пунктов прививки;
  • 346 центров вакцинации.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала