С каждым днем больше: уже более 12 тысяч новых COVID-больных за сутки

В Украине в течение последних суток подтвердили 12 034 случая инфицирования коронавирусом. Среди инфицированных 1 059 детей и 248 медработников.

Больных стало больше: актуальная статистика

За это же время в больницы госпитализировали 2 637 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 172 пациента. Зато выздоровели – 3 264 человека.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

Темпы тестирования

За сутки протестовали почти 132,5 тысяч человек, в том числе:

методом ПЦР – 89 002 человека;

методом ИФА – 10 265 человек;

экспресс-тестами – 33 178 человек.

Всего провели 12 875 426 ПЦР-тестирований.

Общая картина заболеваемости COVID-19 в Украине

С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 435 413 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 1 октября выздоровели 2 258 455 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 56 446 жителей страны.

Ситуация по регионам

Киев – 599 случаев;

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 325 случаев;

Днепропетровская область – 725 случаев;

Донецкая область – 745 случаев;

Житомирская область – 375 случаев;

Закарпатская область – 109 случаев;

Запорожская область – 770 случаев;

Ивано-Франковская область – 301 случай;

Киевская область – 413 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 485 случаев;

Львовская область – 794 случая;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 696 случаев;

Полтавская область – 342 случая;

Ровненская область – 445 случаев;

Сумская область – 454 случая;

Тернопольская область – 380 случаев;

Харьковская область – 1 225 случаев;

Херсонская область – 479 случаев;

Хмельницкая область – 607 случаев;

Черкасская область – 409 случаев;

Черновицкая область – 566 случаев;

Черниговская область – 190 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация в Украине

Против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября вакцинировали 129 533 человека. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек.

С начала прививочной кампании провакцинировали 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем провели 12 747 523 прививки.

В течение суток работали:

897 мобильных бригад;

2 976 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала