Сейчас пациентка в реанимации – она в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Сергей Рыженко, главный врач Днепровской областной клинической больницы Мечникова, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор.

Важно ситуация В "желтом" Закарпатье обостряется: разворачивают дополнительные COVID-кровати

"Она сильнее своей судьбы"

Борются не только за жизнь матери, но и новорожденной девочки. Врачи приняли решение делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Ребенок родился недоношенным.

Врач отметил, что девочка родилась весом 1 200 граммов, ростом 39 сантиметров, с черными волосами. Сейчас ребенок дышит сам и начинает усваивать питание.

Она сильнее своей судьбы... Ее мама Ира из Павлограда, в реанимации на аппарате ИВЛ, тяжелая COVID-пневмония, лимфома, кесарево. Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной дочери,

– написал Рыженко.

И добавил, что их еще вместе ждет очень трудный путь лечения COVID-19, онкозаболевания, становления новорожденной. Также у женщины есть старшая 16-летняя дочь.

А муж шахтер делает все, чтобы прокормить семью. Рыженко отметил, что он тоже переболел коронавирусом, но в легкой форме, потому что был привит.

Текст публикации Сергея Рыженко:

Она сильнее своей судьбы…

Девочка 1 200 грамм, 39 см, с черными волосами. Ее жизнь началась в отделении реанимации больницы Мечникова. Сейчас дышит сама, начинает усваивать питание. Ее мама Ира из Павлограда в реанимации на аппарате ИВЛ, тяжелая COVID-пневмония, лимфома, кесарево. Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Им еще вместе нужно преодолеть очень трудный путь лечения COVID-19, онкозаболевания, становления новорожденной.

Муж-шахтер делает все, чтобы прокормить семью. Он тоже переболел ковид в легкой форме – был привит. "Потерять можно только жизнь. Все остальное можно найти и исправить", – говорит Владимир Дубиха, который вместе с Ириной Китовой последние 2 недели не выходили из больницы Мечникова.