В департаменте здравоохранения КГГА закрыли форму для записи на вакцинацию для публичных лиц. В то же время записаться на внеочередную вакцинацию до сих пор можно на сайте Киевского областного центра здоровья.

Причины и объяснения на сайте КГГА не указывают. Анкета просуществовала всего 5 дней.

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Форма "контактные данные лидеров общественного мнения, желающих провакцинироваться от СOVID-19 (г. Киев)" закрыта,

– говорится в сообщении.

При этом общественники и публичные лица все еще могут заполнить форму на вакцинацию вне очереди на сайте Киевского областного центра здоровья.

Обратите внимание! Один флакон с вакциной Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После его открытия вакцину можно использовать в течение 6 часов ㅡ именно столько длится одна сессия мобильной выездной бригады.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что с начала вакцинальной компании украинским медикам пришлось утилизировать 199 доз вакцин от коронавируса.

Следовательно, правительство решило вакцинировать публичных людей, чтобы популяризировать вакцинацию. Списки общественных деятелей для вакцинации формируют региональные Департаменты здравоохранения вместе с пресс-службами ОГА.

Кто может вакцинироваться вне очереди

участники боевых действий, которые принимали непосредственное участие в войне на Донбассе, обеспечивали проведение антитеррористической операции, гарантировали национальную безопасность и тому подобное;

народные депутаты, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органы местного самоуправления, структурные подразделения по вопросам здравоохранения государственных администраций, главные государственные санитарные врачи (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте),

лидеры и представители религиозных организаций;

выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.

Онлайн-очередь на вакцинацию

Как сообщалось, больше всего украинцев записываются на вакцинацию через приложение "Дия". На сегодня в очереди уже 220 тысяч украинцев.