Американские микробиологи создали примитивную синтетическую клетку, которая растет и делится с минимальным набором генов. "Киберорганизм" назвали JCVI-syn1.0.

Суть исследования

Ученые из Института Вентера (JCVI) еще в 2010 году удалили ДНК микоплазмы и поместили в клетку генетический код из 473 генов, который написали на компьютере и затем синтезировали.

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Клетки микоплазмы настолько мелкие (0,15-0,20 мкм в диаметре), что сотня или более их уместились бы внутри одной бактерии кишечной палочки. К слову, у последней – около 4 тысячи генов, а в человеческой клетке – примерно 30 тысяч.

Потом ученые работали над тем, чтобы уменьшить геном синтетического организма до жизненно необходимого минимума.

Предыдущие попытки

В 2015-м геном упростили настолько, что JCVI-syn3.0, хоть и делился, но аномально – с различными формами и размерами клеток, а порой делился в полном объеме и выстраивался в гирлянду.

После этого в геном организма "дописали" 19 генов, включая семь тех, которые, по предположению исследователей, были нужны для нормального деления клеток. И это сработало! JCVI-syn3A правильно делился на однородные сферы.

При этом ученые пока знают функцию лишь двух (ftsZ и sepF) из тех семи генов.

Хотим понять фундаментальные правила дизайна жизни, но она пока остается черным ящиком,

– резюмировали авторы.