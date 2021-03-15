Киев и еще 2 региона могут попасть в красную зону
Максим Степанов сообщил, что Киев и 2 региона могут в ближайшее время попасть в красную зону. Речь идет о Львовской и Винницкой областях.
Источник:Свобода слова на ICTV
Глава Министерства здравоохранения Степанов отметил, что наихудшая ситуация – на Западе. В то же время в красную зону может попасть также столица Украины.
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Есть напряженная ситуация в Винницкой области, городе Киеве и Львовской области,
– сообщил Степанов.
Что происходит в этих регионах
- За сутки 14 марта в Винницкой области зафиксировали 552 новых зараженных коронавирусом, в городе Киеве – 313 инфицированных, в Львовской области – 552 заболевших.
- 13 марта в Виннице усилили карантин. В частности, запретили массовые культурные и развлекательные мероприятия и работу спортивных заведений.
- 15 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе начинается первый этап локдауна.
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