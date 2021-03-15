Максим Степанов сообщил, что Киев и 2 региона могут в ближайшее время попасть в красную зону. Речь идет о Львовской и Винницкой областях.

Глава Министерства здравоохранения Степанов отметил, что наихудшая ситуация – на Западе. В то же время в красную зону может попасть также столица Украины.

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Есть напряженная ситуация в Винницкой области, городе Киеве и Львовской области,

– сообщил Степанов.

Что происходит в этих регионах

За сутки 14 марта в Винницкой области зафиксировали 552 новых зараженных коронавирусом, в городе Киеве – 313 инфицированных, в Львовской области – 552 заболевших.

13 марта в Виннице усилили карантин. В частности, запретили массовые культурные и развлекательные мероприятия и работу спортивных заведений.

15 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе начинается первый этап локдауна.

Актуально! Глава Минздрава подчеркнул, что пока в Украине не планируют вводить локдаун. Однако к такому решению могут вернуться, если в красную зону попадут более 50% областей.