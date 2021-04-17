В трех городах: Киеве, Харькове и Днепре ситуация с COVID-19 остается такой, как была. То есть темпы распространения коронавирусной инфекции критические.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом он сообщил в интервью.

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В трех городах Украины – критическая COVID-ситуация

По его словам, во всех областях, городах и территориальных общинах COVID-ситуация стабилизируется.

Сегодня критические ситуации: Киев – видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Растет (критическая ситуация – 24 канал) значительно в Харькове. Видим, что присоединился к эпидпроцессу Днепр,

– отметил Ляшко.

В то же время он отметил, что быстрое распространение коронавирусной инфекции и заполнение больниц пациентами – это характерно для городов-миллионников.

Почему ситуация остается сложной

Такую ситуацию, как отметил врач, можно связать с массовым скоплением людей в общественном транспорте и торговых центрах. Также он отметил, что во время проверок выявляют большое количество нарушений карантина.

Несмотря на это, по словам Ляшко, общая эпидемиологическая ситуация по стране стабилизировалась: унормировалось количество вызовов экстренной помощи и выездов бригад.

COVID-ситуация в Киеве

В столице продлили карантин до 30 апреля 2020 года. Ограничения предусмотрят запрет на свободные перевозки общественным транспортом, а также – закрытие детских садов и других учебных заведений.

По состоянию на пятницу, 16 апреля, ситуация с коронавирусом продолжила ухудшаться.

За сутки зафиксировали 1609 новых больных COVID-19, от осложнений болезни умерли 49 жителей Киева.

COVID-ситуация в Харькове

По состоянию на 16 апреля в Харьковской области зарегистрировали 954 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего в области подтвердили 122 463 случая заболевания COVID-19, из них – 95 006 пациентов выздоровели, 2 342 – умерли.

По информации журналистов, в больницах Харькова осталось минимальное количество коек.

COVID-ситуация в Днепре