В Киеве, Харькове и Днепре ситуация с коронавирусом критическая, – Ляшко
В трех городах: Киеве, Харькове и Днепре ситуация с COVID-19 остается такой, как была. То есть темпы распространения коронавирусной инфекции критические.
Источник:"Новое время"
Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом он сообщил в интервью.
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В трех городах Украины – критическая COVID-ситуация
По его словам, во всех областях, городах и территориальных общинах COVID-ситуация стабилизируется.
Сегодня критические ситуации: Киев – видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Растет (критическая ситуация – 24 канал) значительно в Харькове. Видим, что присоединился к эпидпроцессу Днепр,
– отметил Ляшко.
В то же время он отметил, что быстрое распространение коронавирусной инфекции и заполнение больниц пациентами – это характерно для городов-миллионников.
Почему ситуация остается сложной
Такую ситуацию, как отметил врач, можно связать с массовым скоплением людей в общественном транспорте и торговых центрах. Также он отметил, что во время проверок выявляют большое количество нарушений карантина.
Несмотря на это, по словам Ляшко, общая эпидемиологическая ситуация по стране стабилизировалась: унормировалось количество вызовов экстренной помощи и выездов бригад.
COVID-ситуация в Киеве
- В столице продлили карантин до 30 апреля 2020 года. Ограничения предусмотрят запрет на свободные перевозки общественным транспортом, а также – закрытие детских садов и других учебных заведений.
- По состоянию на пятницу, 16 апреля, ситуация с коронавирусом продолжила ухудшаться.
- За сутки зафиксировали 1609 новых больных COVID-19, от осложнений болезни умерли 49 жителей Киева.
COVID-ситуация в Харькове
- По состоянию на 16 апреля в Харьковской области зарегистрировали 954 новых случая заболевания коронавирусом.
- Всего в области подтвердили 122 463 случая заболевания COVID-19, из них – 95 006 пациентов выздоровели, 2 342 – умерли.
- По информации журналистов, в больницах Харькова осталось минимальное количество коек.
COVID-ситуация в Днепре
- Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в Днепре продлили жесткий карантин до 30 апреля.
- За 15 апреля в Днепре обнаружили более 450 новых случаев COVID-19.
- Общее количество выявленных заболевших с начала пандемии составило 49 тысяч 324 человека.
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