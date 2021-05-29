Вакцинация во Львове

Во Львове центр вакцинации, который развернули на территории стадиона "Арена Львов", открылся несколько недель раньше. На этой локации уже вакцинировали работников IT-индустрии.

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В этом центре также начнут вакцинацию людей, которые были записаны в очередь на прививку против коронавируса в приложении "Дия".

Прививки проводят вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Как известно, во Львовскую область завезли 16 тысяч доз препарата.

Сначала получат прививки работники санаторно-курортных учреждений, прокуратуры, спецсвязи, а также те, кто в очереди в приложении "Дия".

Центр вакцинации в Киеве

Центр вакцинации в столице обустроили в Международном выставочном центре возле станции метро Левобережная.

Прививки там также будут делать вакциной китайского производства CoronaVac. Киевлянам, которые записались на прививку в приложении Дия, должен поступить звонок или СМС-сообщение с указанием даты и времени проведения процедуры. Накануне обзвонили 8 тысяч человек, которые зарегистрировались на вакцинацию через приложение. 560 человек согласились прийти на прививку.

В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac (один флакон – одна доза). То есть в один день бригада может прививать 1600 человек. Центр вакцинации будет работать только на выходных.