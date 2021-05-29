В Киеве и Львове стартовала вакцинация записанных через Дию: фото

В Киеве и Львове в субботу, 29 апреля, заработали первые в Украине центры массовой вакцинации. Каждые выходные в них будут вакцинировать против коронавируса тех, кто записался через приложение Дия.

Вакцинация во Львове

Во Львове центр вакцинации, который развернули на территории стадиона "Арена Львов", открылся несколько недель раньше. На этой локации уже вакцинировали работников IT-индустрии.

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В этом центре также начнут вакцинацию людей, которые были записаны в очередь на прививку против коронавируса в приложении "Дия".

Прививки проводят вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Как известно, во Львовскую область завезли 16 тысяч доз препарата.

Сначала получат прививки работники санаторно-курортных учреждений, прокуратуры, спецсвязи, а также те, кто в очереди в приложении "Дия".

Центр вакцинации в Киеве

Центр вакцинации в столице обустроили в Международном выставочном центре возле станции метро Левобережная.

Прививки там также будут делать вакциной китайского производства CoronaVac. Киевлянам, которые записались на прививку в приложении Дия, должен поступить звонок или СМС-сообщение с указанием даты и времени проведения процедуры. Накануне обзвонили 8 тысяч человек, которые зарегистрировались на вакцинацию через приложение. 560 человек согласились прийти на прививку.

В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac (один флакон – одна доза). То есть в один день бригада может прививать 1600 человек. Центр вакцинации будет работать только на выходных.