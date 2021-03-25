Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Киеве начали прививать пожилых людей против коронавируса. Такой пункт вакцинации открыли накануне.

По его словам, он посетил один из столичных стационарных пунктов прививки. Сейчас там вакцинируют людей возрастной группы 80+, которые записались через семейных врачей.

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Он добавил, что за вчерашний день, 24 марта, там сделали прививку 50 людям старшего возраста, примерно столько же планируют вакцинировать сегодня, 25 марта.

Максим Степанов “С этой категорией людей очень важно разговаривать, убеждать и ни в коем случае не заставлять. Я убедил своих родителей-врачей вакцинироваться собственным примером”. Степанов также добавил, что через час после прививки эти люди чувствовали себя хорошо. И в случае каких-то побочных действий он посоветовал сразу обращаться к семейному врачу. Он также напомнил о времени после вакцинации, после которого у человека формируется иммунитет. Иммунитет после первой вакцинации начинает формироваться на 14-22 день, а через 12 недель нужно ввести еще одну дозу. В случае, если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу. Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно,

– подчеркнул министр. Также он призвал позаботиться о своих родителях и объяснить им, что прививка равна жизни.



План вакцинации украинцев / Источнике: Минздрав / Инфографика 24 канала