Прививаться здесь смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Также там можно будет вакцинировать детей в возрасте от 12 лет.

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С понедельника в новом центре вакцинации можно будет выбрать 1 из 4 препаратов: Moderna, Pfizer, Coronavac и AstraZeneca. Запись на прививку уже доступна.

Нужно ли иметь декларацию

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Но если не имеете декларации, с собой нужно взять паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Важно: в Минздраве отметили, что проходить обследование, мерить артериальное давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 перед прививкой не нужно.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинированные люди в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые,

– говорится в сообщении Минздрава.

Поэтому в министерстве призвали вакцинироваться, поскольку это может спасти жизнь.

Заметим, что с начала вакцинальной кампании в Украине провели 20 708 263 прививок против коронавируса (и первой, и второй дозами).

Какие препараты использовали:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 905 148,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 092 864,

AstraZeneca – 1 508 791,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 107 134.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала