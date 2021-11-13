Прививаться здесь смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Также там можно будет вакцинировать детей в возрасте от 12 лет.
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С понедельника в новом центре вакцинации можно будет выбрать 1 из 4 препаратов: Moderna, Pfizer, Coronavac и AstraZeneca. Запись на прививку уже доступна.
Нужно ли иметь декларацию
Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Но если не имеете декларации, с собой нужно взять паспорт и индивидуальный налоговый номер.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинированные люди в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые,
– говорится в сообщении Минздрава.
Поэтому в министерстве призвали вакцинироваться, поскольку это может спасти жизнь.
Заметим, что с начала вакцинальной кампании в Украине провели 20 708 263 прививок против коронавируса (и первой, и второй дозами).
Какие препараты использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 905 148,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 092 864,
- AstraZeneca – 1 508 791,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 107 134.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала