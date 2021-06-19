В Киеве открыли памятник медикам, умершим от коронавируса: фото

В Киеве открыли памятник в честь медицинских работников, умерших во время борьбы с коронавирусом. Монумент установили у центрального входа городской клинической больницы №4 в Соломенском районе.

Памятник выполнен в форме ладоней с зажженной свечой между ними. Конструкция стоит на пьедестале высотой в рост человека.

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На пьедестале высечена надпись: "Медицинским работникам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с пандемией COVID-19 в Украине".

На открытии памятника присутствовали глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, депутаты Верховной Рады и Киевского горсовета, чиновники, меценаты, медицинские работники и местные жители.

Врачи – главные герои последних 2 лет всего мира. Весь 2020 год ежедневно врачи боролись с маленьким вирусом, который повлиял на ход жизни многих людей. И в этой борьбе, к сожалению, у нас были не только победы, но и поражения – мы теряли жизни... жизнь пациентов и жизнь врачей, которые жертвовали собой в борьбе за жизнь других. Поэтому врачи – реальные герои этого времени,

– рассказали в городской больнице.

Во время церемонии открытия памятника память умерших медиков почтили минутой молчания. К памятному знаку возложили цветы.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились около 85 тысяч украинских медиков.

По меньшей мере 877 из них умерли.



Памятник умершим от COVID-19 медикам / Фото Киевская городская клиническая больница №4



Виктор Ляшко на открытии памятника / Фото Киевская городская клиническая больница №4