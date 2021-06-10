При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-заведующему сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов по факту присвоения опасных штаммов вирусов.

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Штаммы определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

В источнике говорится, что бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в коллекции Национального центра штаммов микроорганизмов Украины, имела доступ к таким штаммам вирусов.

Женщина с целью личного обогащения незаконно вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.

Штамм вируса входит в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных, утвержденных Кабинетом Министров Украины, а также в список особо опасных болезней, определенных Международным бюро по эпизоотии.

Ньюкаслская болезнь – что это? Ньюкаслская болезнь (псевдочума, азиатская чума птиц) – высококонтагиозное вирусное заболевание главным образом куриных, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и многочисленными точечными поражениями внутренних органов. При остром течении болезни летальность среди молодняка достигает 100%.

В прокуратуре отметили, что заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов, для того, чтобы скрыть преступление.

То есть подозреваемая умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новообразованного материала присваивала,

– заявили в пресс-служба.

Указанные штаммы вируса женщина хранила в бытовом холодильнике дома. Там они и были обнаружены в ходе обыска.

"Своими действиями бывшая работница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тысяч грн. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Раскрыто преступление прокурорами совместно с следователями СУ ГУНП в г. Киеве, при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – добавили в прокуратуре.

Важно: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.