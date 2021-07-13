Говорят, что всем не хватит. Несмотря на это, в Министерстве здравоохранения утверждают, что вакцина от Pfizer будет доступна для всех желающих, но приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Внимание За сутки COVID-прививки получили более 80 тысяч украинцев

Кого будут вакцинировать

В столичном Центре вакцинации будут иммунизировать людей в возрасте от 60 лет. Делать это вакциной будут Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Планируется, что этот препарат будут использовать с 16 июля.

Справка. Соответствующая запись уже открыта в системе HELSI.ME, где можно зарегистрироваться на конкретное время.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что кроме вакцины производства Pfizer для пожилых людей остается доступным и препарат CoronaVac производства Sinovac.

Если раньше записаться – это значительно сократит срок ожидания, поэтому экономит время и силы киевлян, а медикам – позволяет сделать большее количество прививок.

Сразу же после внедрения системы записи мы увидели результаты. Вчера (12 июля – 24 канал) мы преодолели рубеж в 500 тысяч прививок, которые сделали с начала прививочной кампании,

– сообщила Гинзбург.

Чем будут прививать других желающих

В Центре вакцинации в Киеве против COVID-19 моложе 60 лет людей прививают вакциной CoronaVac.

Справка. По состоянию на 12 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 796 701 человек.

Общие темпы вакцинации в Украине