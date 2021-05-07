Карта вакцинации в Киеве

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что на карту нанесли места, где можно получить прививку от коронавируса.

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На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно привиться. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться,

– заметила она.

Ознакомиться с картой можно по ссылке – health.kievcity.gov.ua.

В приоритете целевые группы

Как известно, сейчас в Украине прививки могут получить люди в возрасте 65 лет и старше. В приоритете медики, социальные работники, военные и силовики, а также жители социальных учреждений.

Так, в столице усилили контроль за использованием вакцины против COVID-19 исключительно для целевых групп, определенных дорожной картой МОЗ.