В Киеве за сутки обнаружили 344 новых больных коронавирусом
Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 116 813 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки лаборатории сообщили о новых 344 больных.
В Киеве за минувшие сутки, 8 января, от осложнений умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 2067 летальных исходов от вируса, сообщает мэр города Виталий Кличко в телеграмме.
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Кто заболел в Киеве 9 января
- 188 женщин в возрасте от 18 до 81 года,
- 142 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет,
- ️5 девочек от 1 месяца до 17 лет,
- 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.
Среди новых больных – 17 медиков. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За сутки выздоровели 448 человек. Всего коронавирус преодолели 42 784 жителя столицы.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.
Добавим, в Украине 8 января начался локдаун, который продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений.
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