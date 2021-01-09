Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 116 813 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки лаборатории сообщили о новых 344 больных.

В Киеве за минувшие сутки, 8 января, от осложнений умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 2067 летальных исходов от вируса, сообщает мэр города Виталий Кличко в телеграмме.

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Кто заболел в Киеве 9 января

188 женщин в возрасте от 18 до 81 года,

142 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет,

️5 девочек от 1 месяца до 17 лет,

9 мальчиков от 15 дней до 17 лет.

Среди новых больных – 17 медиков. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели 448 человек. Всего коронавирус преодолели 42 784 жителя столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 120, Печерском – 46 и в Днепровском районе – 36 случаев.

Добавим, в Украине 8 января начался локдаун, который продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала