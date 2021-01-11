В Киеве за сутки обнаружили 371 больного коронавирусом
С начала эпидемии COVID-19 в столице Украины подтвердили 117 588 случаев инфицирования. За минувшие сутки лаборатории сообщили еще о 371 больном.
11 января зафиксировано 12 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего от COVID-19 в Киеве умерло 2089 человек. Об этом пишет мэр города Виталий Кличко в телеграмме.
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Кто заболел в Киеве 10 января
- ️202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет,
- ️154 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет,
- ️8 девочек от 1 месяца до 16 лет,
- 7 мальчиков от 7 до 17 лет.
Среди новых больных – 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 129, в Святошинском и Шевченковском районах – по 45. Но в Днепровском – 39 случаев.
За все время эпидемии в Украине подтвердили 1 119 314 случаев заболевания коронавирусом. Из них 796 417 граждан выздоровели и – 19 835 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
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