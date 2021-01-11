С начала эпидемии COVID-19 в столице Украины подтвердили 117 588 случаев инфицирования. За минувшие сутки лаборатории сообщили еще о 371 больном.

11 января зафиксировано 12 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего от COVID-19 в Киеве умерло 2089 человек. Об этом пишет мэр города Виталий Кличко в телеграмме.

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Кто заболел в Киеве 10 января

️202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет,

️154 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет,

️8 девочек от 1 месяца до 16 лет,

7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Среди новых больных – 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 129, в Святошинском и Шевченковском районах – по 45. Но в Днепровском – 39 случаев.

За все время эпидемии в Украине подтвердили 1 119 314 случаев заболевания коронавирусом. Из них 796 417 граждан выздоровели и – 19 835 умерли от осложнений коронавирусной болезни.