В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусом 504 человека. От осложнений болезни со вчерашнего дня умерли 14 киевлян.

Всего за период пандемии в столице 1977 летальных случаев вследствие COVID-19. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Новые случаи инфицирования коронавирусом:

288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет;

15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Что известно о состоянии больных киевлян

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 51 случай.

Всего в Киеве уже 113 523 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания.



Коронавирус в Киеве / Фото телеграм Виталия Кличко