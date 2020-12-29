Всего в столице Украины зафиксировано с начала пандемии 109 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, 1 875 человек умерли от осложнений.

За минувшие сутки от COVID-19, к сожалению, умер еще 21 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграме.

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Заболевших в Киеве за 28 декабря

️542 женщины в возрасте от 18 до 91 года,

️350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,

26 девочек от 8 месяцев до 17 лет,

35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 287, в Днепровском - 141. Но 107 случаев в Святошинском районе.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 037 362 человека. 681 835 человек выздоровели. К сожалению, количество летальных случаев возросло до 18 081.

4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала