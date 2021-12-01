В Киеве женщине с редким генетическим заболеванием зубов провели операцию: фото до и после

В столице стоматологи провели сложную операцию по зубной имплантации и установке зубов пациентке с редким генетическим заболеванием – херувизм. У нее было только три зуба, а через 7 часов операции – получила полноценно восстановленную улыбку на все 28 зубов.

У 32-летней киевлянки Ольги Мацик чрезвычайно редкое заболевание – херувизм. За всю историю наблюдений в мире специалисты зафиксировали около 300 таких людей.

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Задокументированных и описанных в литературе случаев зубной имплантации у таких людей вообще единицы.

Херувизм – что это? Это редкое генетическое заболевание фиброзной и костной тканей, которое характеризуется увеличением нижней и верхней челюстей, часто связано с потерей зубов и нарушением функции челюстей. Медикаментозная терапия для таких пациентов не дает никаких результатов, поэтому сейчас однозначного плана лечения таких больных не существует.

Тяжелое генетическое заболевание

До стоматологической операции Ольге было сложно говорить из-за отсутствия зубных рядов, у нее были запавшие губы и сложности с пережевыванием пищи. Большинство зубов Ольга потеряла еще в подростковом возрасте, некоторые постоянные зубы у нее вообще не выросли, а те которые выросли – выпали.

Те зубы, которые начали у меня вырастать на замену молочным, начали расти в разные стороны. Выглядело это не очень красиво и, конечно, вызывало огромный дискомфорт и комплексы,

– рассказала женщина.



У девушки было всего 3 зуба / Фото: 24 канал

Следовательно, до стоматологической операции у нее было только три зуба и огромные комплексы из-за отсутствия зубов. Пациентка с подросткового возраста борется с недугом – она уже перенесла две пластические операции по уменьшению лица и костей челюсти.

Как прошла операция

Ольга попала к нам в клинику имея один зуб на нижней челюсти и два зуба на верхней. Случай настолько сложный, что традиционные вставные зубные протезы не помогут – им просто не на чем держаться. Единственным вариантом является – вживление имплантатов (искусственных титановых корней), к которым прикручиваются зубные протезы.

Во время этой семичасовой операции, которую проводили под наркозом, врачи установили пять имплантатов на нижнюю челюсть и пять – на верхнюю. Это было очень сложно и рискованно, ведь из-за болезни в костях челюстей есть пустоты, которые непрогнозируемо перестраиваются – поэтому моделировать зубной ряд пришлось с помощью специальной компьютерной программы,

– рассказал врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.



Женщине сделали операцию бесплатно / Фото: 24 канал

И, несмотря на большие риски и сложность медицинского случая, врачи провели свою работу бесплатно. Операция прошла успешно, но стоматологи не имеют 100% уверенности, что имплантаты приживутся. Если приживление пройдет хорошо, то пациентке временные зубы заменят на постоянные уже через 6 месяцев.