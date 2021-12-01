В Киеве женщине с редким генетическим заболеванием зубов провели операцию: фото до и после
Источник:24 канал
В столице стоматологи провели сложную операцию по зубной имплантации и установке зубов пациентке с редким генетическим заболеванием – херувизм. У нее было только три зуба, а через 7 часов операции – получила полноценно восстановленную улыбку на все 28 зубов.
У 32-летней киевлянки Ольги Мацик чрезвычайно редкое заболевание – херувизм. За всю историю наблюдений в мире специалисты зафиксировали около 300 таких людей.
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Задокументированных и описанных в литературе случаев зубной имплантации у таких людей вообще единицы.
Тяжелое генетическое заболевание
До стоматологической операции Ольге было сложно говорить из-за отсутствия зубных рядов, у нее были запавшие губы и сложности с пережевыванием пищи. Большинство зубов Ольга потеряла еще в подростковом возрасте, некоторые постоянные зубы у нее вообще не выросли, а те которые выросли – выпали.
Те зубы, которые начали у меня вырастать на замену молочным, начали расти в разные стороны. Выглядело это не очень красиво и, конечно, вызывало огромный дискомфорт и комплексы,
– рассказала женщина.
У девушки было всего 3 зуба / Фото: 24 канал
Следовательно, до стоматологической операции у нее было только три зуба и огромные комплексы из-за отсутствия зубов. Пациентка с подросткового возраста борется с недугом – она уже перенесла две пластические операции по уменьшению лица и костей челюсти.
Как прошла операция
Ольга попала к нам в клинику имея один зуб на нижней челюсти и два зуба на верхней. Случай настолько сложный, что традиционные вставные зубные протезы не помогут – им просто не на чем держаться. Единственным вариантом является – вживление имплантатов (искусственных титановых корней), к которым прикручиваются зубные протезы.
Во время этой семичасовой операции, которую проводили под наркозом, врачи установили пять имплантатов на нижнюю челюсть и пять – на верхнюю. Это было очень сложно и рискованно, ведь из-за болезни в костях челюстей есть пустоты, которые непрогнозируемо перестраиваются – поэтому моделировать зубной ряд пришлось с помощью специальной компьютерной программы,
– рассказал врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.
Женщине сделали операцию бесплатно / Фото: 24 канал
И, несмотря на большие риски и сложность медицинского случая, врачи провели свою работу бесплатно. Операция прошла успешно, но стоматологи не имеют 100% уверенности, что имплантаты приживутся. Если приживление пройдет хорошо, то пациентке временные зубы заменят на постоянные уже через 6 месяцев.