Сейчас Ольга прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует . На второй день после прививки у нее поднялась температура. А на третьей – женщину парализовало. Чтобы встать на ноги, ей требуется дорогостоящее лечение.

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Медики Ольге диагностировали миелит . Это воспаление спинного мозга. Такое заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

Я не исключаю связь с вакцинацией лишь при том условии, что были исключены другие инфекционные агенты,

– отметил заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

По его словам, основанием для таких предположений являются публикации в авторитетных медицинских журналах. Там ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации.

В общем в мире таких случаев – не более чем сотня на миллионы привитых. Сейчас ученые продолжают изучать, может ли вакцина вызвать паралич.

В Украине же, как во всем мире, каждый сложный случай изучает специальная комиссия. Только она может дать окончательное заключение.