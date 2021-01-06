35-летний Николай из Киева дважды переболел коронавирусом. Во время второго течения болезни у него возник необычный симптом – потеря чувствительности в ногах.

Впервые Николай заболел в начале сентября 2020 года. Во второй раз он заметил симптомы болезни в ноябре. Об этом сообщает "Телеграф".

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Во второй раз коронавирус протекал тяжелее:

У пациента были сильный кашель и температура, которая поднималась до 39 градусов.

А через несколько дней исчезла чувствительность в ногах.

На третий день у меня неожиданно исчезла чувствительность в ногах – в обоих ниже колена! Вкус и обоняние на этот раз были, но сумасшедшая температура и прочие "прелести" болезни почувствовал на полную. Решил, исключительно для себя, сдать ПЦР-тест. На всякий случай – потому что это были уже 3 или 4 сутки. Тест оказался положительный,

– рассказал Николай.

Следовательно, из-за состояния мужчины семейный врач выписала ему направление на немедленную госпитализацию. Интересно, что чувствительность в его ногах вернулась после того, как спала температура. Однако некоторые негативные последствия остались до сих пор.

В левой чувствительность вернулась, а на правой я до сих пор пальцы не чувствую. И еще остается небольшой кашель,

– добавил он.