На Киевщине от COVID-19 вакцинировали первого медицинского работника. Вакцинация в области началась с Броваров.

В эфире одного из телеканалов сообщили, что первой в Броварах вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.

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Процесс вакцинации занял 15 минут. Перед прививкой у женщины расспросили о самочувствии и наличие хронических заболеваний.

Как пишет PavlovskyNews, региональный координатор удивился информации о том, что первая прививка сделана в Черкасской области. Он рассказал, что вакцину везли из областного склада в Киеве и ему непонятно, как она могла оказаться в другой области раньше.

Директор больницы Валентин Багнюк отметил, что до последнего момента не было понятно, когда привезут вакцину. Поэтому сейчас на месте только 23 медика из 44, которые контактируют с больными COVID-19.

В целом сегодня, 24 февраля, в Броварах рассчитывают провакцинировать около 40 человек.

Вакцинация в Украине: что известно

23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford-AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь. Ее уже распределяют по регионам с главного склада.

В первую очередь вакцинируют врачей, работающих с больными коронавирусом. Первым в Украине прививки получил врач-реаниматолог Евгений Горенко.

Национальный поэтапный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 милллионов украинцев.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих откроют с 1 марта. Согласиться на вакцинацию можно будет через приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин от COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала