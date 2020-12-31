В Киевской области в 2020 году обнаружили 2 вспышки птичьего гриппа. Обе зафиксировали в конце декабря.

В Киевской области было 2 случая мора птицы из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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Что известно о случаях птичьего гриппа в Киевской области

Первый массовый мор индюков и кур зафиксировали 23 декабря. На расстоянии 1 километра от села Леоновка Иванковского района обнаружили трупы 23 индюков и 440 кур. Дальнейшие исследования выявили РНК вирус птичьего гриппа.

Вторую вспышку птичьего гриппа зафиксировали 27 декабря в домохозяйстве пгт Бородянка Бородянского района. В ходе исследования был выявлен РНК вирус птичьего гриппа (тип А субтип Н5).

Обе зоны возгорания определили как эпизоотические очаги.

В зону защиты из-за вспышки птичьего гриппа под селом Леоновка попали населенные пункты в радиусе 3 километров от источника возгорания, а именно: село Леоновка Иванковского района и село Коблица Бородянского района.

Вместе с тем из-за вспышки в домохозяйстве в Бородянке зоной защиты стала вся территория населенного пункта пгт Бородянка Бородянского района.

Территории в радиусе 10 километров от обоих эпизоотических очагов объявили зонами надзора.