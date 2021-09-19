На Киевщине после прививки умер 19-летний студент: обстоятельства выясняются

В Киевской области вскоре после прививки от коронавируса умер 19-летний студент. Окончательная причина смерти будет известна лишь через месяц после завершения медицинских исследований.

Владимир Сало был студентом 3 курса специальности "Филология" Украинского гуманитарного института. В заведении отзываются о нем с любовью.

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Он умер вечером 13 сентября. Предварительная справка о причине смерти указывает "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность", но окончательные выводы сообщат после окончания медицинских исследований – примерно через месяц.

Учился на отлично, принимал активное участие в социально-культурной жизни учебного заведения, в прошлом году баллотировался в члены Студенческого совета. На протяжении всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на празднике благодарности в Киеве 12 сентября,

– говорится в сообщении Украинского гуманитарного института.

В пресс-службе также сообщили, что Владимир Сало родился 13 марта 2002 года в селе Добросин Львовской области. В многодетной семье из 5 детей он был самым младшим сыном.

Что известно о смерти юноши

13 сентября в 14:30 Владимир вакцинировался против коронавируса.

К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

Позже поднялась температура, а в 20:15 начались судороги.

В 20:35 исчезли пульс и дыхание.

Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, прибывшей в 20:45.

Скорая час спасала парня, но, к сожалению, ему не удалось помочь. Где именно вакцинировался парень и каким препаратом, пока неизвестно.

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