В Бориспольской исправительной колонии № 119 по состоянию на 14 апреля уже 43 человека заболели COVID-19. Кроме того, один осужденный умер.

Осужденным, в которых подтвердили положительный тест, назначили соответствующий курс лечения. Их поместили в изолированные помещения учреждения.

Ранее В колонии в Борисполе у 31 осужденного обнаружили коронавирус

Открыли уголовное дело

Областная прокуратура начала уголовное производство. Все из-за вероятного нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в тюрьме.

Уже направили письмо в Департамент здравоохранения Киевской ОГА относительно противоэпидемических мероприятий в колонии.

Кроме того, письмо отправили в Бориспольский межрайонный отдел лабораторных исследований. Обращение касается мер дезинфекции в помещениях тюрьмы.

Какие меры предпринимают теперь

Сейчас в колонии пытаются установить всех контактных лиц, изолировать их и обследовать. Все для того, чтобы не допустить распространения инфекции и в дальнейшем.

Обратите внимание! За сутки 13 апреля в Украине обнаружили 14 553 новых больных коронавирусом. Среди них в Киевской области – 845. Прививку за день сделали 15 152 человек.