На Киевщине в тюрьме – вспышка коронавируса: есть летальный случай
В Бориспольской исправительной колонии № 119 по состоянию на 14 апреля уже 43 человека заболели COVID-19. Кроме того, один осужденный умер.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Осужденным, в которых подтвердили положительный тест, назначили соответствующий курс лечения. Их поместили в изолированные помещения учреждения.
Ранее В колонии в Борисполе у 31 осужденного обнаружили коронавирус
Открыли уголовное дело
Областная прокуратура начала уголовное производство. Все из-за вероятного нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в тюрьме.
- Уже направили письмо в Департамент здравоохранения Киевской ОГА относительно противоэпидемических мероприятий в колонии.
- Кроме того, письмо отправили в Бориспольский межрайонный отдел лабораторных исследований. Обращение касается мер дезинфекции в помещениях тюрьмы.
Какие меры предпринимают теперь
Сейчас в колонии пытаются установить всех контактных лиц, изолировать их и обследовать. Все для того, чтобы не допустить распространения инфекции и в дальнейшем.
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