На Киевщине вспыхнул птичий грипп: введен карантин
В поселке Клавдиево-Тарасово (Бучацкий район Киевской области) зафиксировали вспышку вируса птичьего гриппа. В области ввели карантин.
Источник:Областное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей
Вирус обнаружили у птицы, которую удерживали в частном домохозяйстве. Результаты молекулярно-генетических исследований показали, что у птицы в одном из домохозяйств обнаружили РНК вирус птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8).
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Поэтому с 17 февраля в области ввели карантин, зонирование и ввели ограничения.
В буферную зону (защиты) попала территория вокруг опасного пункта (эпизоотического очага) радиусом три километра, в который входит населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово,
– сообщили в пресс-службе.
В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую включены поселки Бородянка, Немешаево, Бабинцы, села Пороскотень, Новая Гребля, Первомайская, Пилиповичи, Микулича, Здвижевка, Диброва, Козинцы, села Красная Горка, Плахтянка, Мироцкое.
Симптомы птичьего гриппа у людей
Чаще всего люди заражались птичьим гриппом из-за непосредственного контакта с инфицированными птицами, поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Распространение вирусов птичьего гриппа от человека к человеку бывает очень редко.
- Симптомы типичны для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах)
- может появиться инфекция глаз, пневмония, тяжелые респираторные заболевания.
Отметим, что с 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа.
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