В поселке Клавдиево-Тарасово (Бучацкий район Киевской области) зафиксировали вспышку вируса птичьего гриппа. В области ввели карантин.

Вирус обнаружили у птицы, которую удерживали в частном домохозяйстве. Результаты молекулярно-генетических исследований показали, что у птицы в одном из домохозяйств обнаружили РНК вирус птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8).

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Поэтому с 17 февраля в области ввели карантин, зонирование и ввели ограничения.

В буферную зону (защиты) попала территория вокруг опасного пункта (эпизоотического очага) радиусом три километра, в который входит населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово,

– сообщили в пресс-службе.

В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую включены поселки Бородянка, Немешаево, Бабинцы, села Пороскотень, Новая Гребля, Первомайская, Пилиповичи, Микулича, Здвижевка, Диброва, Козинцы, села Красная Горка, Плахтянка, Мироцкое.

Птичий грипп – что это? Инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1, который бывает в основном у птиц, очень заразный для птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.

Симптомы птичьего гриппа у людей

Чаще всего люди заражались птичьим гриппом из-за непосредственного контакта с инфицированными птицами, поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Распространение вирусов птичьего гриппа от человека к человеку бывает очень редко.

Симптомы типичны для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах)

может появиться инфекция глаз, пневмония, тяжелые респираторные заболевания.

Отметим, что с 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа.