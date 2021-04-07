На Киевщине закончились вакцины против COVID-19: прививок не делали уже 4 дня
В Киевской области использовали все дозы вакцины против коронавируса, поэтому в регионе не делали прививку 4 дня.
Источник:Киевская ОГА
Область нуждалась в дополнительных вакцинах
Только сегодня в регион доставили очередную партию вакцин AstraZeneca/Covishield – 5000 дополнительных доз.
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Благодаря получению дополнительных доз кампанию вакцинации в области возобновят.
Прививки против COVID-19 в Киевской области будут проводить мобильные бригады. Параллельно продолжат работу и 48 стационарных пунктов прививок.
Напомним, в Киевской области с субботы не сделали ни одной прививки от COVID-19.
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