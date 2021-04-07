В Киевской области использовали все дозы вакцины против коронавируса, поэтому в регионе не делали прививку 4 дня.

Область нуждалась в дополнительных вакцинах

Только сегодня в регион доставили очередную партию вакцин AstraZeneca/Covishield – 5000 дополнительных доз.

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Благодаря получению дополнительных доз кампанию вакцинации в области возобновят.

Обратите внимание! В области прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать.

Прививки против COVID-19 в Киевской области будут проводить мобильные бригады. Параллельно продолжат работу и 48 стационарных пунктов прививок.

Напомним, в Киевской области с субботы не сделали ни одной прививки от COVID-19.

Статистика вакцинации в Украине: 6 апреля привито против COVID-19 15 585 человек. От начала вакцинальной кампании привито 320 265 человек, из них получили 1 дозу – 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

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