В Киеве сделали уникальную операцию на сердце и спасли жизнь 84-летней женщине. Впервые украинские врачи без помощи швейцарских коллег заменили аортальный клапан транскатетерным способом.

Пациентка, несмотря на почтенный возраст после операции чувствует себя прекрасно и уже вернулась к нормальной жизни.

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Светлана Вагановна уже на шестой день после операции на сердце вышла в магазин и на прогулку. Женщина призналась, что в свои 84 чувствует себя на 70. Киевлянка всегда была активной, однако возникли проблемы с сердцем, поэтому и решилась на операцию.

Я радуюсь. Мои все родственники переживали, но мне было безразлично – пан или пропал. Либо я туда иду, либо я дома остаюсь инвалидом,

– подчеркнула Светлана Сырова.

Теперь Светлана Вагановна строит планы на этот год. Она рассказала, что очень хочет поехать на море, ведь в 2020 ей нельзя было даже пойти к Днепру.

Киевлянке Светлане Сыровой провели сложную операцию на сердце / Скриншот с видео

Если бы не операция, сердце киевлянки могло остановиться в любой момент. Ситуацию осложняли анемия и хроническая почечная недостаточность пациентки.

Врачи после консилиума решили провести сверхсложную операцию

Поэтому после консилиума врачи Центра детской кардиологии и кардиохирургии приняли решение делать транскатетерную имплантацию аортального клапана.

Что такое транскатетерная имплантация аортального клапана? Это протезирование без вскрытия грудной клетки и остановки сердца через бедренную артерию. Самая современная и наименее инвазивная операция в Киеве длилась меньше, чем 3 часа.

Кардиохирург Центра детской кардиологии и кардиохирургии Глеб Емец рассказал, что подготовка к этому случаю была очень педантичной. И отметил, что пациентка до операции и после – 2 кардинально разные человека.

"Человек не мог пройти и 10 шагов, потому что у него был большой градиент на аортальном клапане. Это означает, что давление в левом системном желудочке в 3,5 раза превышало норму", – пояснил кардиохирург.

По словам врача-кардиолога Центра детской кардиологии и кардиохирургии Александры Телегузовой, после этой операции уже на следующие сутки пациентка самостоятельно гуляла по коридору, передвигалась, была в хорошем настроении.

Транскатетерная имплантация аортального клапана минимизирует это психологическое воздействие, потому что пациент уже в первые сутки видит, что он полностью здоров и никаких ограничений не имеет,

– прокомментировала кардиолог.

Ранее такие операции делали только с помощью врачей из Швейцарии

До сих пор подобные операции в отделении взрослой кардиологии и кардиохирургии ЦДКК украинские хирурги самостоятельно не делали – только с помощью швейцарских коллег. Транскатетерную программу здесь готовили в течение 10 лет.

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Врач-хирург Глеб Емец учился за границей, прошел практику в Швейцарии и осенью получил лицензию. Теперь в клинике планируют развивать это современное направление операций.

Центр детской кардиологии и кардиохирургии известен на весь мир своими уникальными операциями новорожденным, которым приезжают учиться врачи со всего мира. Сейчас в клинике развивают отделение взрослой кардиологии и кардиохирургии, и планируют вывести его на такой же высокий уровень, как и детский.