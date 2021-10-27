В прогнозе говорится, что в Киеве каждый день делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаи заболевания. Вместе с тем ведение статистики в целом по Украине значительно улучшилось с 2020 года.
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По словам ученых, быстрее, чем в целом в Украине, заболеваемость росла в Киеве. По данным лабораторий, количество положительных результатов ПЦР-тестов наибольшее за все время ведения статистики.
По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как по статистике новых обнаружений этого не видно,
– говорится в прогнозе от 26 октября.
Подобная ситуация наблюдалась и в ходе предыдущих волн.
Какова причина нестыковок
Объясняют, что это свидетельствует о большом проценте тестов в частных лабораториях и/или значительной части тестирования не по месту жительства.
"Хотя в целом в Украине количество положительных ПЦР-тестов и новых проявлений хорошо согласовывается, но в Киеве ситуация отличается", – отметили в НАН.
Средние задержки начали незначительно увеличиваться за последние 2 недели, но все равно остаются лучше, чем во время предыдущих волн. Это свидетельствует о том, что ведение статистики существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом, считают ученые.
В конце концов, в Киеве ситуация с задержками результатов тестирования постепенно улучшается, но остается значительно хуже, чем в среднем по стране.
Коронавирус и вакцинация в Украине
- По состоянию на 26 октября в Украине обнаружили 2 825 733 больных коронавирусом, 2 401 705 из которых уже поправились. Но, к сожалению, 65 628 пациентов ушли из жизни, так и не сумев преодолеть болезнь.
- За минувшие сутки, 26 октября, вакцинировали рекордное количество украинцев – более 291 тысячи. Более 7 миллионов получили 2 дозы вакцины против COVID-19.
- В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.